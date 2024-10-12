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Польша объявила об ужесточении визового режима

12 октября 2024 07:58
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Заостряя внимание только на чужих проблемах, Варшава совсем позабыла о собственных, что обратилось в громкий скандал. Польша объявила об ужесточении визового режима после инцидентов с временными рабочими визами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Польша объявила об ужесточении визового режима-2

После государственного аудита специалисты обнаружили, что при прошлом правительстве Моравецкого консульства страны в государствах Азии и Африки получали тысячи евро в обмен на рабочие визы. По словам нынешнего главы МИД Польши, теперь новые правила будут применяться также к студентам, желающим получить учебные визы. Всего по итогам проверок польская Высшая контрольная палата выявила 46 нарушений, когда у власти находилась партия «Право и справедливость».

# Международная политика

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