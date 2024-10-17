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Politico: Зеленский заявил властям США, что у него есть все, что нужно

17 октября 2024 09:30
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Во время своего визита в Вашингтон Владимир Зеленский уверил власти США, что у него «есть все, что нужно». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Politico.

При этом Зеленский не стал прямо требовать дополнительного выделения средств, но настоял на ускорении поставок оружия и получении разрешений на его использование для ударов вглубь территории России.

Нынешнее американское финансирование Украины завершается в начале 2025 года, и пока что нет подтверждения, что оно может быть продлено. Джулианна Смит, постпред США при НАТО, заявила, что Вашингтон не изменил своего подхода к ограничениям на применение Украиной американского оружия дальнего действия.

Белый дом позволил Украине применять дальнобойное оружие для обороны Харькова, но при этом Киев продолжает спрашивать о его применении в других местах.

# Международная политика

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