Politico: в Брюсселе главы МИД Германии и Венгрии поругались из-за помощи Украине

Во время встречи министра иностранных дел Германии Анналены Бербок с ее коллегой Петером Сийярто из Венгрии произошел конфликт, связанный с венгерским банком OTP и блокировкой помощи Украине. Об этом написал обозреватель издания Politico Якопо Баригацци, пишет РИА Новости.

Четыре дипломата сообщили, что Германия и Венгрия поссорились во время встречи министров иностранных дел в Брюсселе из-за якобы участия венгерского банка в конфликте в Украине, отмечается в статье.

Бербок упрекнула Сийярто за нежелание согласовать выделение Киеву новой военной помощи от ЕС и отметила нарушения норм международного законодательства со стороны ОТР. Будапешт отверг эти упреки и заявил, что они ложные. Сийярто отметил, что Венгрия будет выступать против выделения 500 миллионов евро из Европейского фонда мира на закупку оружия для Украины до тех пор, пока ОТР будет в списке спонсоров войны.

Украинское Национальное агентство по предотвращению коррупции включило венгерскую банковскую группу в этот список из-за предполагаемых льготных кредитов российским военным.