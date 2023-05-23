Украинские беженцы в Польше жалуются на потерю защитного статуса и льгот

По информации местной прессы, украинцы, получающие пособия, испытывают проблемы, когда временно покидают территорию республики. Однако есть и те, кто теряет свои льготы, не уезжая из Польши. Чтобы восстановить необходимые документы, им приходится блуждать по всем «кругам ада». Зачастую трудности вызваны халатностью пограничных служб, которые отмечают дату выезда, но не фиксируют возвращение беженцев. Однако является ли такая невнимательность случайной – вопрос.