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Погибли более 60 человек. Талибы намерены найти и наказать виновных в теракте в Кандагаре

15 октября 2021 19:15
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Новости Афганистана. В результате террористической атаки в мечети в Кандагаре погибли более 60 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Погибли более 60 человек. Талибы намерены найти и наказать виновных в теракте в Кандагаре-1

Смертник привел взрывной устройство в действие в толпе прихожан во время пятничной молитвы. Нападение осудили талибы, заявив, что намерены найти и наказать виновных. В организации теракта подозревают местное отделение экстремистской группировки «Исламское государство».  

# Теракт в Афганистане # Фотофакт

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