Погибли более 60 человек. Талибы намерены найти и наказать виновных в теракте в Кандагаре

Новости Афганистана. В результате террористической атаки в мечети в Кандагаре погибли более 60 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Афганистана. В результате террористической атаки в мечети в Кандагаре погибли более 60 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Смертник привел взрывной устройство в действие в толпе прихожан во время пятничной молитвы. Нападение осудили талибы, заявив, что намерены найти и наказать виновных. В организации теракта подозревают местное отделение экстремистской группировки «Исламское государство».