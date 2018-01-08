Побег по-немецки: заключённый ушёл на работу и прислал SMS, что не вернётся

Новости Германии. Осуждённый за убийство мужчина покинул тюрьму «Тегель» в тот же день, когда ему разрешили пойти на работу без сопровождения. По решению суда заключённый имел право покидать тюрьму в рабочее время.
По информации издания Bild, на следующий день сбежавший мужчина добровольно вернулся. Об этом сообщил Себастьян Брукс, представитель ведомства Сената по вопросам юстиции Берлина.
Заключённый должен был прийти обратно в субботу 6 января в 21:45, но он прислал смс-сообщение со словами, что «сегодня не вернётся». Через час информацию передали полицейским. В воскресенье мужчина добровольно пришёл в место заключения в 14:00.
Неизвестно, где он находился в это время. Мужчина вернулся трезвым. Скорее всего, его действия не будут расценены как побег.
Неделей ранее из берлинской тюрьмы открытого типа «Плетцензе», где заключённым разрешают покидать учреждение, в разное время сбежали 5 заключённых. Ещё два человека сбежали 2 января. Позже один из беглецов сдался. Проводится проверка.
В сети появилось видео, на котором канадские заключённые пытались сбежать на вертолёте – здесь подробнее.