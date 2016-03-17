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Видеофакт: побег из канадской тюрьмы на вертолёте

17 марта 2016 08:02
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Новости Канады. Побег из канадской тюрьмы на вертолёте попал в объектив камеры наблюдения.

Эта история случилась ещё три года назад, однако видео опубликовали лишь сейчас. Двое заключенных покинули изолятор и пробрались на открытую площадку. Пилот, который был пособником беглецов, приземлился на крыше и сбросил трос. Арестантам, хоть и не с первого раза, но всё же удалось добраться до машины и повиснуть за бортом. Однако хэппи-энда не случилось: беглецов всё-таки задержали и вернули в камеру, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Побег

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