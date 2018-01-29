Пламя было видно на расстоянии 5 километров: сильный пожар вспыхнул на нефтеперерабатывающем заводе Тайваня

Новости Тайваня. Мощный взрыв прогремел на нефтеперерабатывающем заводе на Тайване, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

После чего один из участков охватило пламя. На его ликвидацию было направлено около 40 пожарных машин. Информация о жертвах и пострадавших пока не поступала.

По предварительным данным, во время перезагрузки оборудования взорвалась одна из труб. Пламя было настолько сильным, что его можно было видеть с расстояния пяти километров. Сейчас на месте ЧП продолжают работать пожарные, спасатели и полиция.