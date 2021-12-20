Экономисты прогнозируют Литве значительный рост цен. Всё подорожает после праздников

Новости Литвы. Экономисты прогнозируют значительный рост цен в Литве. За год стоимость продуктов и услуг в стране взлетела на 7 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Литвы. Экономисты прогнозируют значительный рост цен в Литве. За год стоимость продуктов и услуг в стране взлетела на 7 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По итогам ноября годовая инфляция там оказалась самой высокой среди трех стран Прибалтики. И это далеко не предел. Эксперты уверены, что после праздников все подорожает еще больше. По их мнению, с 2022 года еще вырастут цены на мясо и молочные товары. Экономисты отмечают, что литовцы до сих пор тратят на продукты пятую часть своих доходов, а это больше, чем в среднем по ЕС. Такое распределение средств, по словам специалистов, признак бедности.
В наибольшей степени такая ситуация сказывается на социально незащищенных слоях населения, в том числе пенсионерах. Но жителей страны настигла еще одна беда – цена на отопление. Она выросла на 30 % и уже стала неподъемной для многих. И этот рост распространяется и на газ, и на электричество.
Цена на газ в Европе выросла до 1 700 долларов за тысячу кубометров. Этот удар нанес общеевропейский энергетический кризис.