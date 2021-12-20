Экономисты прогнозируют Литве значительный рост цен. Всё подорожает после праздников

По итогам ноября годовая инфляция там оказалась самой высокой среди трех стран Прибалтики. И это далеко не предел. Эксперты уверены, что после праздников все подорожает еще больше. По их мнению, с 2022 года еще вырастут цены на мясо и молочные товары. Экономисты отмечают, что литовцы до сих пор тратят на продукты пятую часть своих доходов, а это больше, чем в среднем по ЕС. Такое распределение средств, по словам специалистов, признак бедности.