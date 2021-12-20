Закрыты школы и порты. В египетской Александрии выпал снег

Новости Египта. В египетской Александрии выпал снег. Жители были удивлены. Причиной столь редкого для Африки явления стал циклон, который принес на Средиземноморское побережье ливни, грозы и даже град, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за этого в Александрии отменили занятия в школах, закрыли порты. А местных жителей попросили не выходить из дома. Впрочем, привыкших к теплу египтян не надо было долго уговаривать.