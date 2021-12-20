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Закрыты школы и порты. В египетской Александрии выпал снег

20 декабря 2021 14:04
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Новости Египта. В египетской Александрии выпал снег. Жители были удивлены. Причиной столь редкого для Африки явления стал циклон, который принес на Средиземноморское побережье ливни, грозы и даже град, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

Закрыты школы и порты. В египетской Александрии выпал снег -1

Из-за этого в Александрии отменили занятия в школах, закрыли порты. А местных жителей попросили не выходить из дома. Впрочем, привыкших к теплу египтян не надо было долго уговаривать.  

Закрыты школы и порты. В египетской Александрии выпал снег -4

Если учесть, что в их квартирах нет центрального отопления, и они с трудом переносят холода, то большинство и так предпочли не появляться на улицах. Синоптики говорят, что непогода в регионе продержится еще как минимум сутки.  

# Природные катаклизмы # Фотофакт

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