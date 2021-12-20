Правозащитники Amnesty International обвинили Польшу в жестоком обращении с беженцами

Международная организация Amnesty International обвинила Польшу в жестоком обращении с беженцами, которые пытались пересечь белорусско-польскую границу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По данным правозащитников, польские военные выталкивали их вновь на территорию Беларуси, применяя грубую силу. Против беззащитных людей, среди которых были женщины и дети, использовали газовые баллончики и дубинки и натравливали служебных собак. Этим самым Варшава нарушает международное право и стандарты, в том числе запрет на применение пыток или других видов жестокого обращения.