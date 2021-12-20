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Правозащитники Amnesty International обвинили Польшу в жестоком обращении с беженцами

20 декабря 2021 13:35
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Международная организация Amnesty International обвинила Польшу в жестоком обращении с беженцами, которые пытались пересечь белорусско-польскую границу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Правозащитники Amnesty International обвинили Польшу в жестоком обращении с беженцами-1

По данным правозащитников, польские военные выталкивали их вновь на территорию Беларуси, применяя грубую силу. Против беззащитных людей, среди которых были женщины и дети, использовали газовые баллончики и дубинки и натравливали служебных собак. Этим самым Варшава нарушает международное право и стандарты, в том числе запрет на применение пыток или других видов жестокого обращения.  

Как сообщили правозащитники, польские власти не давали людям подать заявление о предоставлении убежища в ЕС, игнорируя все законы Евросоюза.  

# Беженцы # Фотофакт

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