Киев атаковал объекты Ozon ночью: на складах начались пожары

В течение ночи с 23 на 24 августа Киев атаковал логистические центры Ozon в Махачкале и Краснодаре, сообщает компания в мессенджере «Макс».

Украинская сторона ударила по объекту в Махачкале примерно в 5.00. Работники были эвакуированы. Однако предварительно известно о нескольких пострадавших. На территории комплекса произошло возгорание. Работа склада приостановлена.

Из-за атаки ВСУ в краснодарском логистическом комплексе Ozon вспыхнул пожар, передает РИА Новости. Персонал был оперативно выведен из здания, люди не пострадали.

Также ВСУ предприняли попытку атаковать склады маркетплейса в Адыгейске и Невинномысске. Сотрудники были своевременно выведены из зданий. Пострадавших нет. Помещения временно не функционирует.

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