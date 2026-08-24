Масштабный обвал на свалке произошел в столице Гвинеи. Погибли 30 человек. Десятки тонн мусора обрушились на расположенный рядом поселок, разрушив жилые дома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пострадало более 20 человек, шестеро из них находятся в тяжелом состоянии. Причиной ЧП стали проливные дожди. Сейчас на месте обрушения идут поисково‑спасательные работы, в которых задействованы военные и тяжелая техника. Ранее правительство страны распорядилось выселить людей, проживающих в непосредственной близости от свалки, и усилить меры безопасности из‑за риска ее обрушения. Гвинейские власти приказали закрыть мусорный полигон, однако он продолжал использоваться.