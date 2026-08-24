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Масштабный обвал на свалке произошел в столице Гвинеи – погибли 30 человек

24 августа 2026 11:27
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Масштабный обвал на свалке произошел в столице Гвинеи. Погибли 30 человек. Десятки тонн мусора обрушились на расположенный рядом поселок, разрушив жилые дома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Масштабный обвал на свалке произошел в столице Гвинеи – погибли 30 человек-2

Пострадало более 20 человек, шестеро из них находятся в тяжелом состоянии. Причиной ЧП стали проливные дожди. Сейчас на месте обрушения идут поисково‑спасательные работы, в которых задействованы военные и тяжелая техника. Ранее правительство страны распорядилось выселить людей, проживающих в непосредственной близости от свалки, и усилить меры безопасности из‑за риска ее обрушения. Гвинейские власти приказали закрыть мусорный полигон, однако он продолжал использоваться.

# Мусор

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