Из-за урагана более 200 тыс. жителей Балтии остаются без электричества

В странах Балтии продолжают устранять последствия непогоды, которая обрушилась в минувшие выходные. В Литве без электроснабжения до сих пор остаются почти 130 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ураганный ветер, скорость которого превышала 30 метров в секунду, валил деревья и опоры линии электропередачи. Аварийные бригады трудятся круглосуточно. Однако работы завершены лишь наполовину. А в четырех районах Литвы, включая столичный, устранить неполадки обещают лишь к 29 августа. Все еще сохраняются перебои в движении поездов: на некоторых участках пути продолжаются восстановительные работы.

А в Латвии без электроэнергии остаются 87 тысяч потребителей в 12 населенных пунктах. На устранение последствий стихии энергетикам понадобится еще несколько дней.