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Песков: Украина расширила географию боевых действий, напав на Казахстан и Иран

28 июля 2026 10:17
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Песков: Украина расширила географию боевых действий, напав на Казахстан и Иран-0

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал последние действия Киева в отношении некоторых государств, пишет РИА Новости.

Как указал дипломат, Киев осуществляет удары по разным странам – уже атаки произошли по ФРГ, теперь список пополнили Иран и Казахстан. Песков поясняет, что атака на ФРГ заключалась в подрыве объекта «критически важной энергетической инфраструктуры», а атака на Иран – удар по иранскому судну.

Также он отметил, что украинская сторона атаковала Казахстан, осуществив удар по собственности Казахстана – казахстанской компании, являющейся совладельцем Каспийского трубопроводного консорциума. «Что это, если не атака на страну?», – сказал Песков, напомнив, что ранее такой инцидент стал бы казусом белли.

Фото: Pinterest

# Международная политика # Дмитрий Песков

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