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В Барселоне около 140 человек пострадали при пожаре в метро

28 июля 2026 08:19
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Чрезвычайное происшествие произошло в метро Барселоны. На одной из линий возник пожар. Пострадали около 140 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Барселоне около 140 человек пострадали при пожаре в метро-2

Было остановлено движение поездов. Один из составов оказался заблокированным в тоннеле. В вагонах началась паника. Некоторые пассажиры открыли двери и попытались добраться до ближайшей станции не дожидаясь приезда спасателей.

В Барселоне около 140 человек пострадали при пожаре в метро-4

Вагон начал заполняться дымом, мы подумали, что он может идти изнутри. Нам не сказали, что происходит. Сначала мы попытались выбраться наружу, но дыма было еще больше. Поэтому мы остались внутри, лежа на полу. Там были дети, старики, которые тоже не знали, что делать. Мы старались сохранять спокойствие, но крики, которые доносились оттуда, были по-настоящему ужасающими.

В момент ЧП в салоне находились более 300 человек. На место происшествия прибыли несколько десятков спасателей, которые организовали эвакуацию людей. Около 40 человек были доставлены в больницы. По предварительной версии, в тоннеле загорелось электрооборудование. Восстановить работу метро планируют в первой половине дня.

# Новости Испании

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