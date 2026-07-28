США начинают пересмотр своего военного присутствия в Европе

Главная цель ревизии в том, чтобы цитата – «НАТО быстро и необратимо продвинулось к тому, чтобы Европа взяла на себя основную ответственность за свою оборону». Ранее американское военное ведомство уже заявило, что сокращает силы быстрого реагирования для помощи блоку в случае конфликта. В ходе проверки будет определяться целесообразность размещения американского контингента в странах-участницах альянса. И, как было заявлено, далеко не все пройдут это испытание. В Пентагоне заявили, что будут добиваться сокращения военного присутствия в Европе – кроме Польши. В Вашингтоне подтвердили, что не намерены выводить военнослужащих из страны. Кроме того, рассматривают вопрос о создании там новой постоянной базы Армии США.