Прямой эфир

США начинают пересмотр своего военного присутствия в Европе

28 июля 2026 08:12
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

США официально начинают масштабный и всесторонний пересмотр своего военного присутствия в Европе. Как сообщили в Пентагоне, проверка займет около полугода, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

США начинают пересмотр своего военного присутствия в Европе-2

Главная цель ревизии в том, чтобы цитата – «НАТО быстро и необратимо продвинулось к тому, чтобы Европа взяла на себя основную ответственность за свою оборону». Ранее американское военное ведомство уже заявило, что сокращает силы быстрого реагирования для помощи блоку в случае конфликта. В ходе проверки будет определяться целесообразность размещения американского контингента в странах-участницах альянса. И, как было заявлено, далеко не все пройдут это испытание. В Пентагоне заявили, что будут добиваться сокращения военного присутствия в Европе – кроме Польши. В Вашингтоне подтвердили, что не намерены выводить военнослужащих из страны. Кроме того, рассматривают вопрос о создании там новой постоянной базы Армии США.

# США

Другие новости рубрики

Все новости
WSJ: Трамп оптимистично смотрит на возможность заключения мирной сделки по Украине
28 июля 2026 07:55

WSJ: Трамп оптимистично смотрит на возможность заключения мирной сделки по Украине

В крупнейшем музейном комплексе Египта открылась уникальная библиотека
28 июля 2026 07:15

В крупнейшем музейном комплексе Египта открылась уникальная библиотека

В США объявили о введении дополнительных 50-процентных пошлин на ряд канадских товаров
28 июля 2026 07:06

В США объявили о введении дополнительных 50-процентных пошлин на ряд канадских товаров