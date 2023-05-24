Прямой эфир

Песков: Россия выступает против заморозки конфликта в Украине

24 мая 2023 06:10
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Российская Федерация намерена добиваться достижения поставленных целей или продолжая СВО, или другими доступными методами. Об этом рассказал ТАСС официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, считает ли РФ, что нельзя замораживать украинский конфликт, как заявляют на Западе. 

По словам Пескова, в Кремле рассматривают сценарий исключительно завершения СВО. Он уточнил, что речь идет об обеспечении интересов РФ путем достижения целей, которые стоят перед государством либо посредством военной спецоперации, или иными доступными средствами.  

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что при сценарии мирных переговоров по украинскому конфликту сам конфликт не должен быть заморожен. Эту же позицию озвучили и представители других западных государств.  

# Международная политика # Дмитрий Песков # Олаф Шольц

Другие новости рубрики

Все новости
Режим контртеррористической операции в Белгородской области отменён
23 мая 2023 15:45

Режим контртеррористической операции в Белгородской области отменён

В МИД Беларуси сформировали список пропавших на Эльбрусе
23 мая 2023 14:43

В МИД Беларуси сформировали список пропавших на Эльбрусе

Еврокомиссия выделила новый транш помощи Украине в 1,5 млн евро
23 мая 2023 14:41

Еврокомиссия выделила новый транш помощи Украине в 1,5 млн евро