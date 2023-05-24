Песков: Россия выступает против заморозки конфликта в Украине

Российская Федерация намерена добиваться достижения поставленных целей или продолжая СВО, или другими доступными методами. Об этом рассказал ТАСС официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, считает ли РФ, что нельзя замораживать украинский конфликт, как заявляют на Западе.

По словам Пескова, в Кремле рассматривают сценарий исключительно завершения СВО. Он уточнил, что речь идет об обеспечении интересов РФ путем достижения целей, которые стоят перед государством либо посредством военной спецоперации, или иными доступными средствами.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что при сценарии мирных переговоров по украинскому конфликту сам конфликт не должен быть заморожен. Эту же позицию озвучили и представители других западных государств.