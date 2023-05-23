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В МИД Беларуси сформировали список пропавших на Эльбрусе

23 мая 2023 14:43
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Список пропавших на Эльбрусе белорусов сформирован, об этом рассказали в Министерстве иностранных дел, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Поисковые работы продолжаются. Напомним, сообщение о пропаже шести наших соотечественников поступило 23 мая утром. Белорусские дипломаты выясняют обстоятельства случившегося. 

В МИД Беларуси сформировали список пропавших на Эльбрусе-1

На поиски туристов выехала группа спасателей в составе 9 человек. Есть предположения, что туристы могут находиться на западном склоне горы в Карачаевском районе. Связаться с ними пока не удается. Специалисты рассматривают вопрос о привлечении к операции вертолета. Сообщается, что пропавшая группа белорусов не регистрировалась в МЧС. Отсутствие информации о маршруте значительно осложняет поиски.  

# Туризм # Фотофакт

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