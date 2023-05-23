Прямой эфир

Режим контртеррористической операции в Белгородской области отменён

23 мая 2023 15:45
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Белгородской области режим контртеррористической операции, который был введен вечером в понедельник, 22 мая, отменен. Об этом проинформировал глава региона Вячеслав Гладков, пишет РИА Новости. 

Как сообщалось, в понедельник на территорию Белгородщины проникла группа украинских диверсантов. Сегодня ДРГ российскими силами была разгромлена, выдворена на украинскую территорию, а более 70 боевиков ликвидированы. Уничтожены также 4 бронемашины ВСУ и 5 пикапов. По факту атаки с украинской стороны СК РФ возбуждено уголовное дело по 6 статьям, в том числе о терроризме. 

До проникновения ДРГ на территорию Грайворонского округа  Белгородщины Украина вела массированный минометный обстрел области. В результате атаки пострадали 12 человек, жертв при обстреле не было.  

# Терроризм # Вячеслав Гладков

Другие новости рубрики

Все новости
В МИД Беларуси сформировали список пропавших на Эльбрусе
23 мая 2023 14:43

В МИД Беларуси сформировали список пропавших на Эльбрусе

Еврокомиссия выделила новый транш помощи Украине в 1,5 млн евро
23 мая 2023 14:41

Еврокомиссия выделила новый транш помощи Украине в 1,5 млн евро

Перемирие не помогло: в Судане провалилась седьмая попытка прекращения огня
23 мая 2023 14:40

Перемирие не помогло: в Судане провалилась седьмая попытка прекращения огня