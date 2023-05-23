Режим контртеррористической операции в Белгородской области отменён

В Белгородской области режим контртеррористической операции, который был введен вечером в понедельник, 22 мая, отменен. Об этом проинформировал глава региона Вячеслав Гладков, пишет РИА Новости.

Как сообщалось, в понедельник на территорию Белгородщины проникла группа украинских диверсантов. Сегодня ДРГ российскими силами была разгромлена, выдворена на украинскую территорию, а более 70 боевиков ликвидированы. Уничтожены также 4 бронемашины ВСУ и 5 пикапов. По факту атаки с украинской стороны СК РФ возбуждено уголовное дело по 6 статьям, в том числе о терроризме.

До проникновения ДРГ на территорию Грайворонского округа Белгородщины Украина вела массированный минометный обстрел области. В результате атаки пострадали 12 человек, жертв при обстреле не было.