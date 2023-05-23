Еврокомиссия выделила новый транш помощи Украине в 1,5 млн евро

Еврокомиссия выделила новый транш макрофинансовой помощи Украине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На этот раз поддержка обошлась так называемым союзникам в 1,5 миллиона евро.

Как подчеркнули в ЕК, деньги Киеву выделяются – цитата – для покрытия «ее неотложных потребностей». Ожидается, что страна потратит их на восстановление инфраструктуры, пенсии и заработные платы, а также на поддержание работы медицинских и образовательных учреждений. Однако, как не раз заявляли в Европе, партнеры траты Украины не контролируют. Всего с начала СВО ЕС предоставил Киеву финансовую помощь в размере 70 миллиардов евро.