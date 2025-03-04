Песков прокомментировал приостановку помощи США Украине

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что детали прекращения американской военной поддержки Украины до сих пор неизвестны. Об этом пишет РИА Новости.
«Безусловно, еще предстоит узнать детали», — сказал представитель Кремля журналистам.
Ранее телеканал Fox News сообщил, что США прекращают военную поддержку Украины до тех пор, пока лидер США Трамп не решит, что Киев готов к проведению мирных переговоров.
По мнению Пескова, поставки оружия в Украину мешают процессу урегулирования и вовлекают в конфликт страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что поставки вооружений Киеву являются для России законным объектом. По его словам, США и НАТО вовлечены в конфликт не только поставками оружия, но и подготовкой персонала.