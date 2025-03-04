Песков прокомментировал приостановку помощи США Украине

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что детали прекращения американской военной поддержки Украины до сих пор неизвестны. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее телеканал Fox News сообщил, что США прекращают военную поддержку Украины до тех пор, пока лидер США Трамп не решит, что Киев готов к проведению мирных переговоров.

По мнению Пескова, поставки оружия в Украину мешают процессу урегулирования и вовлекают в конфликт страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что поставки вооружений Киеву являются для России законным объектом. По его словам, США и НАТО вовлечены в конфликт не только поставками оружия, но и подготовкой персонала.