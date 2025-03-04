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Песков прокомментировал приостановку помощи США Украине

04 марта 2025 12:19
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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что детали прекращения американской военной поддержки Украины до сих пор неизвестны. Об этом пишет РИА Новости.

«Безусловно, еще предстоит узнать детали», — сказал представитель Кремля журналистам.

Песков прокомментировал приостановку помощи США Украине-1

Фото: kremlin.ru

Ранее телеканал Fox News сообщил, что США прекращают военную поддержку Украины до тех пор, пока лидер США Трамп не решит, что Киев готов к проведению мирных переговоров. 

По мнению Пескова, поставки оружия в Украину мешают процессу урегулирования и вовлекают в конфликт страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что поставки вооружений Киеву являются для России законным объектом. По его словам, США и НАТО вовлечены в конфликт не только поставками оружия, но и подготовкой персонала.

# Международная политика

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