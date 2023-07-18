Солдат ВСУ, застреливший жителя Мариуполя за произношение, может сесть в тюрьму на 17 лет

Российский прокурор запросил суд назначить украинскому военному Антону Череднику наказание в виде 17 лет лишения свободы за совершенное им убийство местного жителя Мариуполя по причине его косноязычия. Об этом сообщает РИА Новости.

В своем заключительном слове гособвинитель заявил, что виновность подсудимого доказана полностью. Прокурор добавил, что подсудимый заслуживает наказания в виде реального заключения с отбыванием его части срока в тюрьме. Он попросил суд признать Чередника виновным и назначить ему наказание в виде 17 лет лишения свободы.

Судья назначил следующее слушание на 9 августа в 10:00 по московскому времени. В это день обвиняемому будет предоставлено последнее слово.

По данным Следственного комитета, 27 марта 2022 года Чередник остановил в поселке Мирный под Мариуполем двух мужчин и потребовал от них лечь на землю. Он попросил их проговорить фразу на украинском языке, при этом стреляя из автомата в воздух, и, воспользовавшись неправильным произношением как поводом, застрелил одного из мужчин. Другой мужчина выжил и дал показания.