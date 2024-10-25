Песков назвал предвыборную гонку в США ожесточившейся до предела

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков констатировал наличие острой политической борьбы в ходе предвыборной кампании в США. Об этом пишет РИА Новости.

Он назвал ложью сведения The Wall Street Journal о контактах между Владимиром Путиным и Илоном Маском, посчитав их очередной фальсификацией.

«Очередные вбросы в рамках такой уже ожесточившейся до предела политической борьбы», – сказал он.

При этом Песков отметил, что избирательная гонка вышла на финальную прямую, и соперники не гнушаются ничем. Президентские выборы пройдут в США 5 ноября, на них будут баллотироваться представитель Демократической партии Камала Харрис и Дональд Трамп от Республиканской партии.