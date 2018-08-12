Прямой эфир

Перестрелка в Манчестере: пострадали 10 человек

12 августа 2018 12:37
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Великобритании. С ранениями они находятся в больнице. Стрельба произошла в районе, где проходил карибский карнавал, поэтому на улицах оставалось большое количество людей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Перестрелка в Манчестере: пострадали 10 человек-1

На месте происшествия работают правоохранители. Они опрашивают свидетелей, изучают записи с камер видеонаблюдения. Причины инцидента выясняются.

Перестрелка в Манчестере: пострадали 10 человек-4

# Перестрелка # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В бельгийском порту Антверпена горит склад с опасным веществом
12 августа 2018 12:31

В бельгийском порту Антверпена горит склад с опасным веществом

В Нью-Джерси перевернулся школьный автобус
12 августа 2018 12:24

В Нью-Джерси перевернулся школьный автобус

В Лондоне на 86 году жизни умер лауреат Нобелевской премии по литературе‍
12 августа 2018 08:50

В Лондоне на 86 году жизни умер лауреат Нобелевской премии по литературе‍