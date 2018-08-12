Перестрелка в Манчестере: пострадали 10 человек

Новости Великобритании. С ранениями они находятся в больнице. Стрельба произошла в районе, где проходил карибский карнавал, поэтому на улицах оставалось большое количество людей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Великобритании. С ранениями они находятся в больнице. Стрельба произошла в районе, где проходил карибский карнавал, поэтому на улицах оставалось большое количество людей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На месте происшествия работают правоохранители. Они опрашивают свидетелей, изучают записи с камер видеонаблюдения. Причины инцидента выясняются.