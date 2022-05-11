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Переплыть океан на резиновой лодке. Как мигранты пытаются попасть в Испанию?

11 мая 2022 08:12
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Береговая охрана Испании спасла 71 мигранта. Они пытались переплыть Атлантический океан на резиновой лодке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Переплыть океан на резиновой лодке. Как мигранты пытаются попасть в Испанию?-1

55 мужчин и 16 женщин доставили в порт, где им оказали первую помощь. Как сообщают местные власти, в последние годы испанские Канарские острова стали горячей точкой для мигрантов, которые пытаются попасть в Европу. Однако вместе с этим растет и число погибших. Только в 2021 году около 4 500 тысяч человек утонули в море, пытаясь добраться до Испании.

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# Беженцы # Фотофакт

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