Переплыть океан на резиновой лодке. Как мигранты пытаются попасть в Испанию?

55 мужчин и 16 женщин доставили в порт, где им оказали первую помощь. Как сообщают местные власти, в последние годы испанские Канарские острова стали горячей точкой для мигрантов, которые пытаются попасть в Европу. Однако вместе с этим растет и число погибших. Только в 2021 году около 4 500 тысяч человек утонули в море, пытаясь добраться до Испании.

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