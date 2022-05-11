Германия планирует навсегда отказаться от российских энергоносителей

Мрачные перспективы для экономики Германии. Действующая бизнес-модель страны устарела. Во многом она была завязана на поставке дешевых энергоресурсов из России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Разногласия между Россией и Украиной, двумя мировыми сельскохозяйственными лидерами, нанес тяжелый удар по рынку продовольствия Германии. Теперь в опасности бизнес и домохозяйства. Нарушены цепочки поставок, а цены на продукты питания продолжают расти. В итоге уровень инфляции в стране ранее подскочил до 40-летнего максимума. Значительные экономические потери подтверждает в том числе правительство Германии. Тем не менее, по заявлению МИД, немецкое правительство намерено навсегда отказаться от энергоносителей из России.

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