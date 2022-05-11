Спортсмены разбежались, судьи приостановили игру. Небольшой вихрь прервал футбольный матч

Новости Перу. В Перу небольшой вихрь прервал футбольный матч, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Перу. В Перу небольшой вихрь прервал футбольный матч, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Погодное явление застало врасплох игроков, зрителей и даже комментаторов. Вихрь атаковал футболистов прямо во время игры. Он начался в воротах и пересек все поле. Сначала спортсмены растерялись, однако потом быстро разбежались по сторонам. Судьи приняли решение приостановить матч на несколько минут, пока вихрь не утих. О травмах не сообщалось.
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