Спортсмены разбежались, судьи приостановили игру. Небольшой вихрь прервал футбольный матч

Погодное явление застало врасплох игроков, зрителей и даже комментаторов. Вихрь атаковал футболистов прямо во время игры. Он начался в воротах и пересек все поле. Сначала спортсмены растерялись, однако потом быстро разбежались по сторонам. Судьи приняли решение приостановить матч на несколько минут, пока вихрь не утих. О травмах не сообщалось.

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