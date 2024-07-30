Павел Дуров сообщил, что у него есть более 100 биологических детей

Основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что у него есть более 100 детей в разных странах в результате донорства спермы. Об этом пишет РИА Новости.

Павел Дуров объяснил, что примерно 15 лет назад друг попросил его пожертвовать сперму, потому что они с супругой не смогли зачать ребенка. Затем он продолжал анонимно донорствовать для того, чтобы помогать другим парам, поскольку «качественного донорского материала» не хватало.

По словам Дурова, его пожертвования помогли более 100 парам во всем мире, и даже после того, как он прекратил донорство, его замороженную сперму все еще могут использовать анонимно. Также предприниматель заявил, что собирается сделать свой код ДНК общедоступным, чтобы его биологические дети могли найти друг друга.

Также Дуров намерен избавиться от стигмы, ассоциирующейся с донорством спермы, и побудить здоровых мужчин выступать в качестве доноров.