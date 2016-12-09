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Пассажирский автобус упал в пропасть в Боливии: погибли не менее 13 человек

09 декабря 2016 07:11
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Новости Боливии. В Боливии упал в пропасть пассажирский автобус. Погибли по меньшей мере 13 человек. Причиной трагического инцидента стало столкновение с грузовиком: в результате соприкосновения машин бортами автобус был отброшен на обочину и, проломив ограждение, обрушился в ущелье.

Пассажиры добирались из города, расположенного на севере Чили, в населенный пункт на востоке Боливии. Рейс длился почти сутки и, вполне вероятно, усталость водителя сыграла в трагедии не последнюю роль.

Аварии подобного рода в горных регионах Южно Америки нередки, а в самой Боливии даже находится знаменитая «Дорога смерти», которая собирала жатва в 500 трупов ежегодно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Аварии # Авария в Боливии

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