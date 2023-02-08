Польша создаёт самую сильную армию в Европе

Новости Польши. Польша намерена создать самую сильную армию в Европе. Об этих амбициозных планах заявил министр обороны страны. И более того, Варшава идет к этой цели быстрыми темпами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В частности, в дополнение к уже существующим четырем польским дивизиям сформируют еще две, одна из которых будет дислоцироваться на востоке, в непосредственной близости от границы с Беларусью.

Там же будет размещено механизированное подразделение, вооруженное американскими танками Abrams. Кроме того, будут восстановлены артиллерийские части, ликвидированные командой тогдашнего премьер-министра Польши Дональда Туска.

Глава Минобороны отметил, что в 2023 году на армию будут потрачены рекордные средства. Министр сообщил о том, что сейчас в рядах Вооруженных сил служат 164 тысячи солдат. Минобороны намерено довести их численность до 300 тысяч.