Прямой эфир

Польша создаёт самую сильную армию в Европе

08 февраля 2023 10:17
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Польши. Польша намерена создать самую сильную армию в Европе. Об этих амбициозных планах заявил министр обороны страны. И более того, Варшава идет к этой цели быстрыми темпами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В частности, в дополнение к уже существующим четырем польским дивизиям сформируют еще две, одна из которых будет дислоцироваться на востоке, в непосредственной близости от границы с Беларусью.

Польша создаёт самую сильную армию в Европе-1

Там же будет размещено механизированное подразделение, вооруженное американскими танками Abrams. Кроме того, будут восстановлены артиллерийские части, ликвидированные командой тогдашнего премьер-министра Польши Дональда Туска.

Глава Минобороны отметил, что в 2023 году на армию будут потрачены рекордные средства. Министр сообщил о том, что сейчас в рядах Вооруженных сил служат 164 тысячи солдат. Минобороны намерено довести их численность до 300 тысяч. 

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Вооруженные силы # Мариуш Блащак # Новости Польши # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Число жертв землетрясения в Турции и Сирии превысило 8000 человек
08 февраля 2023 08:32

Число жертв землетрясения в Турции и Сирии превысило 8000 человек

26 человек погибли в результате лесных пожаров в Чили
08 февраля 2023 07:22

26 человек погибли в результате лесных пожаров в Чили

В 2023 году миру грозит дефицит нефти
08 февраля 2023 07:21

В 2023 году миру грозит дефицит нефти