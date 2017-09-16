«Отрабатываем все возможные сценарии ведения боя»: какие военные учения с участием сил НАТО проводятся вокруг Беларуси и России

Военные учения «Запад-2017» в мировых СМИ – едва ли не главная тема, а местами с оттенками психоза (особенно в соседних с Беларусью странах). Украина трубит об угрозе вторжения на свою территорию.

Эксперты и официальные лица (западного сообщества) пугают публику «троянским конем», посредством которого Россия переместит войска в Беларусь на веки вечные.

Но в это же время блоком НАТО (или с участием сил НАТО) проводится серия военных учений в разных странах мира вокруг России и Беларуси, в Прибалтику перебрасываются войска и боевая техника (но это, конечно, не «троянский конь», никаких аналогий). Мифы живучи в новом звучании… Алексей Волков продолжит тему.

Снова 17-й год и снова готова грохнуть «Аврора». На неделе с таким историческим названием начались боевые учения на шведском островке Готланд. Почти двадцать тысяч солдат, в том числе натовские, хотя Стокгольм – не участник альянса. Сколько техники, не сообщается, хотя известно, что «Аврора» двадцать первого века обязательно выстрелит в трех стихиях: вода, земля и воздух.

Микаэль Байден, верховный главнокомандующий шведской армии:

«Аврора-17» – крупнейшее учение, которое мы проводим за последние 23 года. Множество техники, солдат из многих стран альянса задействовано. Отрабатываем все возможные сценарии ведения боя.

Королевство постоянно сокращало расходы на оборону, а в марте вернуло призыв, мол, в неспокойное время живем. Благо есть друг из Брюсселя, готовый перекинуть пару батальонов, как это произошло в соседних Польше и прибалтийских республиках. Туда в последнее время боевые учения альянса приходят, как зарплата на карточку – раз в месяц. «Удар сабли», «Железный меч», «Серебряная стрела» и, конечно, польский «Дракон». Стартует операция 18 сентября, однако солдаты и техника уже в Гданьском порту.

Стивен Шапиро, генерал-майор армии США:

Мы несколько месяцев планировали дополнительную высадку войск здесь, в Гданьске. Это часть постоянной ротации солдат и техники в Европе. Дополнительные силы прибудут не только в Польшу, но и страны Балтии, а также в Румынию – это часть нашего долгосрочного плана.

«Дракон» состоит из семнадцати тысяч солдат. Танки, бронетранспортеры и даже флот – столько НАТО надо в регионе по мнению генсека альянса.

Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО:

Самая важная часть укрепления НАТО – размещение четырех бовевых батальонов в Прибалтике и Польше. Также мы увеличили количество сил немедленного реагирования в регионе до 40 тысяч человек. Добавлю, что постоянно воздушное пространство Эстонии и других стран под контролем авиации.

Руководство НАТО наверняка держит в кабинете портрет Бисмарка. Ведь альянс активно использует его realpolitik, то есть политический принцип: у кого больше войско, тот и прав. Это хорошо показывают и восточные рубежи. Жемчужина у моря – Одесса – под «Морским бризом» реет «Роза ветров».

Куда Беларуси ближе, во всех смыслах, Львов – недалеко полигон Яворовский. «Стремительный трезубец» открывали торжественно, даже приехала посол США из Киева и две с половиной тысячи солдат.

А ведь была еще Грузия, Румыния, Болгария – список очень большой – всего 28 учений и почти сорок тысяч солдат альянса постоянно обитают в Восточной Европе. Удивляет другое: как их там принимают. В том же Бухаресте прошла выставка: детям – в руки автоматы, фото на память и, конечно, спокойствие – их сон охраняют почти герои. Откуда они приехали, неважно. Ведь уже давно главный полигон альянса – информационный. Где все понятно: ракеты наши несут добро, не наши – тревогу, хаос и опасность.