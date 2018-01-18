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Осколками повредило множество автомобилей: ночью в Мальмё прогремел взрыв

18 января 2018 09:22
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Новости Швеции. У полицейского участка в шведском Мальмё прогремел мощный взрыв, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Осколками повредило множество автомобилей: ночью в Мальмё прогремел взрыв -1

Поскольку инцидент произошёл ночью и людей ни в здании, ни на улице не было, обошлось без пострадавших. Однако разлетевшимися осколками повредило множество припаркованных у места ЧП автомобилей.

Сейчас район оцеплен. Правоохранители и взрывотехники пытаются установить детали происшествия. Есть сведения, что вскоре после детонации стражи порядка задержали одного человека. Однако имеет ли он отношение к случившемуся, пока не сообщается.

Осколками повредило множество автомобилей: ночью в Мальмё прогремел взрыв -4

# Фотофакт # Взрыв

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