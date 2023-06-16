Очередной антирекорд: инфляция в Аргентине достигла 114%

Новости Аргентины. Инфляция в Аргентине побила очередной антирекорд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Показатель – превысил 114 %.
Новости Аргентины. Инфляция в Аргентине побила очередной антирекорд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Показатель – превысил 114 %.
4 из 10 аргентинцев живут в нищете. Многие вынуждены питаться в бесплатных столовых для бездомных и приходят туда с детьми.
По прогнозам экономистов, ситуация только ухудшится. К концу года инфляция может достичь 150 %. А вместе с этим увеличится и количество людей, живущих за чертой бедности.