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Очередной антирекорд: инфляция в Аргентине достигла 114%

16 июня 2023 07:37
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Новости Аргентины. Инфляция в Аргентине побила очередной антирекорд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Показатель – превысил 114 %.

Очередной антирекорд: инфляция в Аргентине достигла 114%-1

4 из 10 аргентинцев живут в нищете. Многие вынуждены питаться в бесплатных столовых для бездомных и приходят туда с детьми.

Очередной антирекорд: инфляция в Аргентине достигла 114%-4

По прогнозам экономистов, ситуация только ухудшится. К концу года инфляция может достичь 150 %. А вместе с этим увеличится и количество людей, живущих за чертой бедности.

# Экономический кризис # Новости Аргентины # Фотофакт

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