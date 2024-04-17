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Орбан раскритиковал руководство Евросоюза и предложил заменить его новым

17 апреля 2024 17:01
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В недобросовестной работе обвиняют руководство ЕС. Премьер Венгрии призвал еврочиновников уйти в отставку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Орбан раскритиковал руководство Евросоюза и предложил заменить его новым-1

Они провалили все ключевые проекты, которые сами же инициировали, заявил Виктор Орбан. Он отметил, что работу ни по одному из направлений нельзя назвать успешной, и обвинил коллег в политическом шантаже. Глава венгерского правительства предложил на ближайших выборах в Европарламент, которые запланированы на начало июня, обратить внимание на новых лидеров, которые бы могли сменить засидевшихся руководителей.

Орбан раскритиковал руководство Евросоюза и предложил заменить его новым-4

Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии:
Для чего нужны выборы? Смысл выборов в том, что если руководство оказалось плохим, его необходимо заменить. Это так просто. И это руководство Евросоюза плохое, оно провалилось.

Сегодня, 17 апреля, в бельгийской столице стартовал двухдневный саммит лидеров ЕС. Он посвящен экономике стран – участниц объединения и ситуации на внешних рубежах, в частности, в Украине и Ближнем Востоке. На улицах Брюсселя усилены меры безопасности, увеличено присутствие полицейских.

# Кризис в ЕС # Виктор Орбан

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