Орбан раскритиковал руководство Евросоюза и предложил заменить его новым

В недобросовестной работе обвиняют руководство ЕС. Премьер Венгрии призвал еврочиновников уйти в отставку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они провалили все ключевые проекты, которые сами же инициировали, заявил Виктор Орбан. Он отметил, что работу ни по одному из направлений нельзя назвать успешной, и обвинил коллег в политическом шантаже. Глава венгерского правительства предложил на ближайших выборах в Европарламент, которые запланированы на начало июня, обратить внимание на новых лидеров, которые бы могли сменить засидевшихся руководителей.

Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии:

Для чего нужны выборы? Смысл выборов в том, что если руководство оказалось плохим, его необходимо заменить. Это так просто. И это руководство Евросоюза плохое, оно провалилось.

Сегодня, 17 апреля, в бельгийской столице стартовал двухдневный саммит лидеров ЕС. Он посвящен экономике стран – участниц объединения и ситуации на внешних рубежах, в частности, в Украине и Ближнем Востоке. На улицах Брюсселя усилены меры безопасности, увеличено присутствие полицейских.