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Опрос предрек оппозиционеру победу на выборах в Турции

12 мая 2023 10:58
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Оппозиционер Кемаль Кылычдароглу одержит верх в первом раунде президентских выборов в Турции, собрав 51,7% процентов голосов, свидетельствуют результаты исследования, проведенного компанией ORC в период с 10 по 11 мая, сообщает РИА Новости.

В опросе принимали участие 3 920 человек в 28 регионах страны, погрешность составляет 1,3%. В том случае, если ни одному из кандидатов не удастся заполучить 50% голосов, будет назначен второй тур президентских выборов на 28 мая. Кылычдароглу обогнал в ходе опроса действующего президента Тайипа Эрдогана, набравшего 44,2% голосов, в то время как Синан Оган и Мухаррем Индже получили 2,8% и 1,8% голосов соответственно.

Ранее сообщалось, что лидер партии Memleket Мухаррем Индже снял свою кандидатуру за три дня до выборов.

# Международная политика # Реджеп Тайип Эрдоган

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