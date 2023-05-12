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Песков: Россия не вмешивалась и не вмешивается в выборы в Турции

12 мая 2023 10:41
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отрицает появившуюся в СМИ информацию о возможном вмешательстве РФ в президентские и парламентские выборы в Турции, подчеркивая, что подобные заявления голословны, пишет ТАСС.

Кемаль Кылычдароглу, лидер Народно-республиканской партии (НРП) и кандидат в президенты Турции от оппозиции, опубликовал ранее твит на русском языке, в котором призвал Россию не мешать выборам.

В пятницу, 11 мая, Песков сообщил журналистам, что Кремль категорически отрицает такого рода обвинения и твердо заявляет, что никакого влияния со стороны РФ нет. Он также отметил, что российская сторона ценит свои отношения с Турцией, поскольку Анкара выступает с достаточно ответственной линией по множеству существующих региональных и глобальных вопросов.

Песков: Россия не вмешивалась и не вмешивается в выборы в Турции-1

Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу. Фото: Pinterest

Ранее Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу, заявил, что США пытаются влиять на выборы посредством СМИ. Он подчеркнул, что Турция не приемлет мандата Америки.

# Международная политика # Сулейман Сойлу # Дмитрий Песков

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