Песков: Россия не вмешивалась и не вмешивается в выборы в Турции

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отрицает появившуюся в СМИ информацию о возможном вмешательстве РФ в президентские и парламентские выборы в Турции, подчеркивая, что подобные заявления голословны, пишет ТАСС.

Кемаль Кылычдароглу, лидер Народно-республиканской партии (НРП) и кандидат в президенты Турции от оппозиции, опубликовал ранее твит на русском языке, в котором призвал Россию не мешать выборам.

В пятницу, 11 мая, Песков сообщил журналистам, что Кремль категорически отрицает такого рода обвинения и твердо заявляет, что никакого влияния со стороны РФ нет. Он также отметил, что российская сторона ценит свои отношения с Турцией, поскольку Анкара выступает с достаточно ответственной линией по множеству существующих региональных и глобальных вопросов.