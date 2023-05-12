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Черноморский флот РФ с начала СВО нанес свыше 180 ударов «Калибрами» по объектам ВСУ

12 мая 2023 10:17
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В рамках специальной военной операции Черноморский флот (ЧФ) нанес свыше 180 ударов с помощью ракет морского базирования «Калибр» по стратегически важным объектам Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил командующий ЧФ вице-адмирал Виктор Соколов, пишет ТАСС.

Он отметил, что фрегаты, малые ракетные корабли и подводные лодки Черноморского флота, оснащенные ракетными комплексами «Калибр», с успехом поражали различные цели. Соколов рассказал, что под поражение попали радиолокационные станции ПВО, временные базы ВСУ, склады ракетно-артиллерийского вооружения и горюче-смазочных материалов, железнодорожные и авиационные базы, а также нефтебазы.

# Оружие и боеприпасы

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