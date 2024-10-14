Опрос: более половины молодых американцев не доверяют властям

Более половины респондентов в возрасте до 28 лет не доверяют Конгрессу. 51 % молодых американцев считают, что Байден за время своего руководства так и не смог справиться с обязанностями и удовлетворены его решением не идти снова на этот пост. Критике молодежи подверглись все государственные институты США. Почти 40 % не доверяют полиции, а около половины не верят в справедливость американских судов.