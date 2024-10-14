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Опрос: более половины молодых американцев не доверяют властям

14 октября 2024 07:30
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Власти США теряют авторитет у своих граждан. Об этом говорят данные соцопроса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Опрос: более половины молодых американцев не доверяют властям-2

Более половины респондентов в возрасте до 28 лет не доверяют Конгрессу. 51 % молодых американцев считают, что Байден за время своего руководства так и не смог справиться с обязанностями и удовлетворены его решением не идти снова на этот пост. Критике молодежи подверглись все государственные институты США. Почти 40 % не доверяют полиции, а около половины не верят в справедливость американских судов.

# Международная политика

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