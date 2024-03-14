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ООН: детская смертность достигла исторического минимума

14 марта 2024 06:09
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Детская смертность достигла исторического минимума. По данным ООН, за год в мире умерли почти 5 миллионов детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ООН: детская смертность достигла исторического минимума-1

Они не дожили до своего пятилетия, при этом почти половина были новорожденными. В докладе отмечается, что многие жизни можно было спасти при наличии доступа к вакцинации, своевременной диагностике. Специалисты подчеркивают: хотя глобальный уровень смертности детей в возрасте до 5 лет снизился на 51 % с 2000 года, мировому сообществу предстоит еще долгий путь, чтобы положить конец всем таким случаям.

# ООН

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