ООН: детская смертность достигла исторического минимума

Детская смертность достигла исторического минимума. По данным ООН, за год в мире умерли почти 5 миллионов детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они не дожили до своего пятилетия, при этом почти половина были новорожденными. В докладе отмечается, что многие жизни можно было спасти при наличии доступа к вакцинации, своевременной диагностике. Специалисты подчеркивают: хотя глобальный уровень смертности детей в возрасте до 5 лет снизился на 51 % с 2000 года, мировому сообществу предстоит еще долгий путь, чтобы положить конец всем таким случаям.