«Они думали, что высмеивают Лукашенко». Войцех Ольшанский об участии Президента в митинге в 2020 году

Войцех Ольшанский, сооснователь партии Rodacy Kamraci:

Я помню такое событие, когда был митинг на вашем тракторном заводе в Минске, там был Президент Лукашенко и был журналист из Gazeta Wyborcza. Я не помню его имени. Так вот, он задал господину Лукашенко вопрос: «А как насчет прав человека в Беларуси?» И господин Лукашенко посмотрел на него и спросил: «Вы из Польши? – Да. – Я приглашаю вас в Беларусь через 10 лет, когда вы в Польше все продадите за бесценок. Вот тогда приходите, пожалуйста, ко мне и задайте мне вопрос: а как насчет прав человека в Беларуси? А потом я вас спрошу, как поживают поляки, у которых уже ничего нет». Я это помню, потому что это транслировали по польскому телевидению, думая, что этим высмеивают Президента. Но это не было высмеиванием, наоборот. Люди на наших заводах, на рабочих местах уже видели упадок.

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