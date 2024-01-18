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Французские полицейские вышли на протесты. В участках только отвечают на звонки

18 января 2024 13:49
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Французские полицейские вышли на акции протеста, требуя повышения зарплат и улучшений условий службы во время проведения летних Олимпийских игр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Французские полицейские вышли на протесты. В участках только отвечают на звонки-1

По призыву профсоюзов-организаторов так называемого черного четверга сегодня, 18 января, они работают с минимальной активностью. В полицейских участках только отвечают на звонки и выезжают лишь в экстренном случае. Патрулирование улиц прекращено.

Причиной забастовки стало решение властей мобилизовать десятки тысяч полицейских для обеспечения безопасности во время Олимпиады. Службу при этом они будут нести круглосуточно и летом останутся без отпусков. Доплаты за это не предусмотрены. Полицейские требуют бонус в размере 2 тысяч евро в преддверии Олимпийских игр. Профсоюз заявил, что стачка – это лишь первый шаг. Если МВД откажется выполнять их требования, то акции протеста станут более масштабными.

# Акции протеста # Новости Франции

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