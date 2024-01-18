Британский историк: ВС РФ совершат решающий прорыв в 2024 году в Украине

Британский историк Нил Фергюсон предполагает, что в 2024 году РФ может одержать решающий прорыв в СВО, потому что украинская ПВО и артиллерия уступают российской. Об этом пишет ТАСС.

Он полагает, что многие на Западе забыли историю и не учитывают возможность победы российской армии, несмотря на первоначальные трудности.

Фергюсон предсказывает, что после окончания конфликта Запад столкнется с разрушенной Украиной, в которую инвесторы будут неохотно вкладывать деньги. Он замечает, что заявления о намерениях инвестировать в Украину не имеют смысла, пока не закончатся боевые действия.