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Британский историк: ВС РФ совершат решающий прорыв в 2024 году в Украине

18 января 2024 14:13
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Британский историк Нил Фергюсон предполагает, что в 2024 году РФ может одержать решающий прорыв в СВО, потому что украинская ПВО и артиллерия уступают российской. Об этом пишет ТАСС.

Он полагает, что многие на Западе забыли историю и не учитывают возможность победы российской армии, несмотря на первоначальные трудности.
Фергюсон предсказывает, что после окончания конфликта Запад столкнется с разрушенной Украиной, в которую инвесторы будут неохотно вкладывать деньги. Он замечает, что заявления о намерениях инвестировать в Украину не имеют смысла, пока не закончатся боевые действия.

# Международная политика

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