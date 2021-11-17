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Он потрясён уровнем дискуссий. Кандидат в президенты Франции сделал заявление о беженцах на белорусско-польской границе

17 ноября 2021 09:48
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Новости Франции. Французский политик Янник Жадо, один из кандидатов на пост президента страны, выступил в защиту беженцев, столкнувшихся с агрессией Польши, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он призвал Евросоюз принять всех без исключения людей, ищущих приют, чтобы таким образом разрешить возникший кризис.  

Он потрясён уровнем дискуссий. Кандидат в президенты Франции сделал заявление о беженцах на белорусско-польской границе-1

Политик заявил, что потрясен уровнем дискуссий, которые ведутся по вопросу о мигрантах, и выступил против строительства стен на внешних границах ЕС.  

Он потрясён уровнем дискуссий. Кандидат в президенты Франции сделал заявление о беженцах на белорусско-польской границе-4

Янник Жадо, политик, кандидат на пост президента Франции:  
Вы понимаете, что есть 4 000 человек, которые никому не угрожают? Наша безопасность не подвергается сомнению, нас не собираются завоевывать, а мы позволяем им умереть в лесу, возводя стены. Наш девиз не таков – расизм, антисемитизм и ревизионизм. Наш девиз – свобода, равенство, братство.  

# Лагерь беженцев на границе с Польшей # Янник Жадо # Фотофакт

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