Он потрясён уровнем дискуссий. Кандидат в президенты Франции сделал заявление о беженцах на белорусско-польской границе

Новости Франции. Французский политик Янник Жадо, один из кандидатов на пост президента страны, выступил в защиту беженцев, столкнувшихся с агрессией Польши, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он призвал Евросоюз принять всех без исключения людей, ищущих приют, чтобы таким образом разрешить возникший кризис.

Политик заявил, что потрясен уровнем дискуссий, которые ведутся по вопросу о мигрантах, и выступил против строительства стен на внешних границах ЕС.

Янник Жадо, политик, кандидат на пост президента Франции:

Вы понимаете, что есть 4 000 человек, которые никому не угрожают? Наша безопасность не подвергается сомнению, нас не собираются завоевывать, а мы позволяем им умереть в лесу, возводя стены. Наш девиз не таков – расизм, антисемитизм и ревизионизм. Наш девиз – свобода, равенство, братство.