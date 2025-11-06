Шатдаун в США стал самым продолжительным в истории Америки

Шатдаун в США стал самым продолжительным в истории страны. Уже 37-й день правительство остается без финансирования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Демократы и республиканцы до сих пор не могут согласовать госбюджет. Оппозиция отклонила законопроект в 14-й раз. Напряжение внутри правящей партии растет, тем более что демократы одерживают победы на выборах губернаторов в нескольких штатах.