Шатдаун в США стал самым продолжительным в истории Америки

Шатдаун в США стал самым продолжительным в истории страны. Уже 37-й день правительство остается без финансирования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Демократы и республиканцы до сих пор не могут согласовать госбюджет. Оппозиция отклонила законопроект в 14-й раз. Напряжение внутри правящей партии растет, тем более что демократы одерживают победы на выборах губернаторов в нескольких штатах.
Американское правительство частично прекратило работу 1 октября. Приостановка обновила рекорд длительности, побив шатдаун 2018 года, который длился 35 дней. Тоже при Трампе. Тогда камнем преткновения стало финансирование строительства стены на границе с Мексикой. Теперь спор вокруг бюджетных статей в сфере здравоохранения и соцподдержки. Обе партии обвиняют друг друга в политических манипуляциях и намеренном затягивании кризиса.
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