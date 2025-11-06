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Шатдаун в США стал самым продолжительным в истории Америки

06 ноября 2025 07:45
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Шатдаун в США стал самым продолжительным в истории страны. Уже 37-й день правительство остается без финансирования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Демократы и республиканцы до сих пор не могут согласовать госбюджет. Оппозиция отклонила законопроект в 14-й раз. Напряжение внутри правящей партии растет, тем более что демократы одерживают победы на выборах губернаторов в нескольких штатах.

Шатдаун в США стал самым продолжительным в истории Америки-2

Американское правительство частично прекратило работу 1 октября. Приостановка обновила рекорд длительности, побив шатдаун 2018 года, который длился 35 дней. Тоже при Трампе. Тогда камнем преткновения стало финансирование строительства стены на границе с Мексикой. Теперь спор вокруг бюджетных статей в сфере здравоохранения и соцподдержки. Обе партии обвиняют друг друга в политических манипуляциях и намеренном затягивании кризиса. 

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# Новости США # Международная политика

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