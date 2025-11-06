Землю накроет сильнейшая в 2025 году магнитная буря – что будет

7 ноября ожидается мощная магнитная буря, которая может стать самой сильной в этом году. Об этом пишет РИА Новости.

По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, структура солнечной плазмы напоминает события, предшествовавшие шторму уровня G5 в мае прошлого года. Затем несколько выбросов объединились в одну гигантскую волну.

«Земле завтра, в пятницу, 7 ноября, предстоит пережить самую сильную геомагнитную бурю года и одну из самых сильных за последние несколько лет», – пишут астрономы.

Вспышки на солнце вызывают геомагнитные бури, которые могут нарушить работу систем электроснабжения, радиосвязи и навигации, а также повлиять на миграцию животных.

Повышенная солнечная активность может увеличить видимость северного сияния. Влияние бурь на здоровье человека пока не подтверждено.

Даже без учета последнего выброса плазмы прогнозируется шторм G3–G4, что соответствует сильной и очень сильной активности. Возможен переход на уровень G5. Согласно расчетам, выбросы достигнут Земли, хотя ранее предполагалось, что они пройдут мимо. Однако уже фиксируются штормы G2–G3.

Магнитные бури оцениваются по шкале от G1 до G5: от слабых, почти незаметных, до экстремальных, способных вызвать серьезные сбои в работе электросетей и спутниковых систем.

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