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И снова рекорд. Овечкин после 900-й шайбы в НХЛ стал первой звездой дня

06 ноября 2025 08:13
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И снова рекорд. Овечкин после 900-й шайбы в НХЛ стал первой звездой дня-0

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин признан первой звездой дня в НХЛ. Об этом пишет РИА Новости.

В матче против «Сент-Луис Блюз» он забил победный гол, став первым в истории игроком, забившим 900 голов, и обновил рекорд по количеству победных голов – 138.

Второй звездой стал Назем Кадри из «Калгари Флэймз», отметивший свою 1000-ю игру в чемпионате голом в ворота «Коламбус Блю Джекетс».

Третьей звездой стал Тайлер Бертуцци из «Чикаго Блэкхокс», оформивший хет-трик в матче против «Ванкувер Кэнакс».

Фото: pixabay

# Хоккей

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