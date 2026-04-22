Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан показал, как торговаться с Брюсселем. Несколько месяцев Венгрия и Словакия блокировали выделение 90 миллиардов евро для Киева. Однако сегодня сопротивление неожиданно сошло на нет. По данным Еврокомиссии, Киев получит свои деньги, а ЕС уже готовит к утверждению 20-й пакет санкций против России.
Окончательное утверждение этих решений пройдет письменной процедурой, как ожидается, уже 23 апреля. И все это происходит сразу после парламентских выборов в Венгрии, где победу одержал проевропейский кандидат Петер Мадьяр.
На первый взгляд может показаться, что Венгрия и Словакия сдались. Однако эти две страны добились исключения из кредитной программы. Условием для отмены вето Будапештом и Братиславой было восстановление транзита черного золота по нефтепроводу «Дружба» через Украину. Поставки по южной его ветке остановились в конце января. Киев сослался на авиаудар, однако в Будапеште и Братиславе это сочли политическим шантажом.
И только после того, как Украина сегодня утром возобновила прокачку, Брюссель дал «зеленый свет» обеим самоубийственным инициативам. Ключевое условие кредита: Украина должна будет вернуть деньги только в том случае, если Россия выплатит компенсации за ущерб. Но даже при таком щедром транше киевским генералам все равно не хватает почти 20 миллиардов на оружие. Получается, что Европа попросту заливает деньгами черную дыру, в то время как ее единство трещит по швам.
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