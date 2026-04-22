ЕС одобрил кредит Украине на 90 млрд евро и 20-й пакет санкций против России

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан показал, как торговаться с Брюсселем. Несколько месяцев Венгрия и Словакия блокировали выделение 90 миллиардов евро для Киева. Однако сегодня сопротивление неожиданно сошло на нет. По данным Еврокомиссии, Киев получит свои деньги, а ЕС уже готовит к утверждению 20-й пакет санкций против России.

Окончательное утверждение этих решений пройдет письменной процедурой, как ожидается, уже 23 апреля. И все это происходит сразу после парламентских выборов в Венгрии, где победу одержал проевропейский кандидат Петер Мадьяр.