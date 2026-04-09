В Рио-де-Жанейро загорелась крыша олимпийского велодрома – пострадавших нет

В Рио-де-Жанейро загорелась крыша олимпийского велодрома, построенного к Играм-2016, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пламя охватило внешнее синтетическое покрытие, и густой дым был виден из разных районов города. На место оперативно прибыли пожарные расчеты – в тушении участвовали десятки спасателей и спецтехника.

Возгорание удалось локализовать, пострадавших нет. По предварительным данным, огонь не проник внутрь здания. Олимпийский музей и хранящиеся там артефакты – факелы, медали и экспозиции – не повреждены. Сейчас специалисты оценивают состояние конструкций и масштабы ущерба. Причины пожара устанавливаются. Местные власти напоминают, что велодром уже сталкивался с подобными инцидентами: в 2017 году два возгорания были вызваны небесными фонариками, упавшими на крышу. Объект остается важной тренировочной базой для бразильских спортсменов, и власти обещают оперативно устранить повреждения.