Новости Италии. Общенациональная забастовка проходит и в Италии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Там улучшения условий труда и повышения зарплаты требуют железнодорожники. А на субботу, 15 июля, забастовку планируют работники наземных служб аэропортов и ряда авиакомпаний, что приведет к неудобствам как для итальянцев, так и для туристов.