Новости Италии. Общенациональная забастовка проходит и в Италии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Стачка медиков в Великобритании может продлиться 5 дней. Читайте здесь.
Новости Италии. Общенациональная забастовка проходит и в Италии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Стачка медиков в Великобритании может продлиться 5 дней. Читайте здесь.
Там улучшения условий труда и повышения зарплаты требуют железнодорожники. А на субботу, 15 июля, забастовку планируют работники наземных служб аэропортов и ряда авиакомпаний, что приведет к неудобствам как для итальянцев, так и для туристов.