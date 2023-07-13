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Общенациональная забастовка проходит и в Италии

13 июля 2023 19:30
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Новости Италии. Общенациональная забастовка проходит и в Италии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Общенациональная забастовка проходит и в Италии-1

Там улучшения условий труда и повышения зарплаты требуют железнодорожники. А на субботу, 15 июля, забастовку планируют работники наземных служб аэропортов и ряда авиакомпаний, что приведет к неудобствам как для итальянцев, так и для туристов.

# Забастовка # Новости Италии # Фотофакт

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